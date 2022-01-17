مختص يحذر من إهمال غسل خزانات المياه وزيادة نسبة الكلور في المسابح

حذر أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني، من بعض الممارسات التي تتعلق بالعناية بالمياه، والتي قد تتسبب في أضرار كثيرة للإنسان.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية”، أن عدم غسل خزانات المنازل يسبب أضرارًا كثيرة على صحة الإنسان، مشددًا على ضرورة غسلها مرتين سنويًا.
وأشار تركستاني أيضًا إلى أضرار زيادة نسبة الكلور في المسابح، حيث أكد أن وصوله لنسب عالية قد يؤدي إلى إصابة الأطفال أقل من 12 عامًا بتهتك في الحجاب الحاجز. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني: زيادة نسبة الكلور في المسابح قد تعرض الأطفال إلى الإصابة بالتهتك في الحجاب الحاجز #الراصد pic.twitter.com/lMhay9KMqT
— الراصد (@alraasd) January 16, 2022
فيديو | أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني: عدم غسل خزانات المنازل جريمة في حق السكان.. ومن المفترض غسله كل 6 شهور مرة #الراصد pic.twitter.com/lgC7AqJaZq
— الراصد (@alraasd) January 16, 2022