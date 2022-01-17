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جديد المحليات > مختص يحذر من إهمال غسل خزانات المياه وزيادة نسبة الكلور في المسابح
17/01/2022   7:13 ص

مختص يحذر من إهمال غسل خزانات المياه وزيادة نسبة الكلور في المسابح

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حذر أستاذ الكيمياء المشارك الدكتور فهد تركستاني، من بعض الممارسات التي تتعلق بالعناية بالمياه، والتي قد تتسبب في أضرار كثيرة للإنسان.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية”، أن عدم غسل خزانات المنازل يسبب أضرارًا كثيرة على صحة الإنسان، مشددًا على ضرورة غسلها مرتين سنويًا.

وأشار تركستاني أيضًا إلى أضرار زيادة نسبة الكلور في المسابح، حيث أكد أن وصوله لنسب عالية قد يؤدي إلى إصابة الأطفال أقل من 12 عامًا بتهتك في الحجاب الحاجز. وفق “أخبار 24”.

مختص يحذر من إهمال غسل خزانات المياه وزيادة نسبة الكلور في المسابح

جديد المحليات
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