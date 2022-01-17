فكرة تحولت لمشروع مميز.. شباب سعوديون يبدعون في تصميم الملابس وصناعة العطور

فكرة وخيال تحولا إلى واقع، حيث استطاع 4 شباب سعوديين الدخول لعالم تصميم الملابس وصناعة العطور بطابع مميز وخاص يميز صاحب القطعة عن الآخرين.
وبين طلال عبدالعزيز أحد المصممين لـ”أخبار 24″، أن دخولهم مجال التصميم والتصنيع يعود إلى ابتكارهم تصاميم خاصة ما بين الكلاسيك والكاجوال، وتصنيعهم 5 روائح عطرية ما بين الشرقية والفرنسية بأعلى معايير الجودة.
وقال إن عمر مشروعهم لم يكمل العامين، حيث أطلق في الشهر الثاني من عام 2020، ومع ذلك صمم أكثر من 500 قطعة متعددة التصاميم والألوان وذات قطع محدودة جدًا.
وأضاف أنهم خلال الفترة الماضية قاموا بتصميم بعض الأزياء الخاصة للمقاهي في المملكة، مبينًا أن المشروع نال رضا وذائقة الشباب والشابات السعوديين، بالإضافة لسعيهم للوصول للعالمية.
وأكد أن ما يميز تصاميهم الأناقة والبساطة وانفرادهم بقطع محدودة لكل تصميم، مشيرًا إلى أنهم يميلون لتصاميم تتناسب مع جميع الأذواق.