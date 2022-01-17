استعرض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، اليوم (الأحد)، ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضح، خلال لقائه في قناة “الإخبارية”، أنه من المتوقع تساقط الثلوج على بعض مرتفعات منطقة تبوك، وبعض الأجزاء في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة إلى 5 تحت الصفر خلال يومي (الاثنين) و(الثلاثاء) في بعض القطاعات من الجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار الكتلة الهوائية في التقدم حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتصل إلى الرياض وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من المتوقع تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة في المناطق التي هطلت عليها الأمطار، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على معظم القطاع الشمالي بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.
فيديو | تقرير #المركز_الوطني_للأرصاد عن #حالة_الطقس#الإخبارية pic.twitter.com/aYHVvgFfD9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 16, 2022