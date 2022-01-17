قال الطيار السعودي يزيد الخليوي إن ما قام به الطيار الباكستاني هو الصحيح، فبعد دورانه حول الرياض حتى تتحسن الأحوال الجوية وبعدها ذهب للدمام للتزود بالوقود والانتظار حتى تتحسن الأجواء كانت قد انتهت المدة الزمنية لبقائه في التحليق.
وأضاف الخليوي أنه وبعد تحسن الأجواء غادر الرياض وتزود بالوقود وأخذ الركاب المتجهين لإسلام أباد وبعد مغادرته قرر النزول بالدمام بسبب انتهاء الوقت المسموح له للطيران، ولكن كان الأجدر به عدم مغادرة مطار الرياض من الأصل.
وبين أنه إذا كان على علم بأنه لا يمكنه إتمام الرحلة بسبب انتهاء المدة المسموح بها كان الأجدر به عدم تصعيد الركاب للطائرة، خصوصاً أنها رحلة دولية. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن مطار الدمام شهد اليوم (الأحد) واقعة غريبة، عندما رفض طيار تابع لشركة الخطوط الجوية الباكستانية مواصلة السفر من الدمام إلى إسلام أباد بسبب انتهاء فترة دوامه.