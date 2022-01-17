شاهد.. طفلتان شقيقتان تحفظان القرآن كاملاً في سن 6 سنوات

استطاعت الطفلة رغد أن تكمل حفظ القرآن الكريم كاملا في سن 6 سنوات، لتلحق بأختها حنين بعد أن أتمت حفظ كتاب الله في سن 6 سنوات ونصف.
وأوضحت الطفلة رغد، خلال استضافتها في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنها لم تجد أي معاناة في حفظ القرآن الكريم، مبينة أنها أتمت حفظ كتاب الله بمساعدة والدتها في المنزل، وتقوم يوميا بحفظ ومراجعة وجه ونصف من القرآن الكريم. وفق “أخبار 24”.
كما نجحت الطفلة حنين، شقيقة رغد، في إتمام حفظ القرآن الكريم كاملا بتقدير ممتاز عام 1442 هـ، وحصلت على شهادة موثقة بذلك من إحدى مدارس الرياض.
فيديو | بعد بلوغها 6 سنوات.. الطفلة رغد تحفظ القران كاملا بحفظ ومراجعة صفحة ونصف يوميا #الراصد pic.twitter.com/RQi5yJouf1
— الراصد (@alraasd) January 16, 2022