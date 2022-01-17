دعا أستاذ علم المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، إلى الحذر من التواجد في أماكن معينة وقت حدوث الصواعق، مبينا المكان الآمن للحماية منها.
وحذر المسند من التواجد في قمم الكثبان أو الجبال أو قريبًا من الأشجار أو الأعمدة إبّان العواصف الرعدية، مشيراً إلى أن آمن موقع من الصواعق هو السيارة.
ونشر المسند، مقطع فيديو، لصاعقة قوية تضرب قمم الكثبان الرملية في الصحراء، محذرا من التواجد في مثل هذه الأماكن وقت الصواعق.
لا تكن في قمم الكثبان أو الجبال أو قريباً من الأشجار أو الأعمدة إبان العواصف الرعدية، واعلم أن آمن موقع من الصواعق – بإذن الله – السيارة .. والله الحافظ. pic.twitter.com/ySZgGNDof3
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 16, 2022
وفق “أخبار 24”.