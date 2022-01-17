تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا

أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لعام 2022، التي أُجريت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم (الإثنين)، عن توزيع الفرق على المجموعات على النحو التالي:
فرق غرب آسيا
المجموعة الأولى: الهلال، والريان، الاستقلال، والشارقة/ الزوراء
المجموعة الثانية: الجزيرة، الشباب السعودي، ومومباي الهندي، والقوة الجوية العراقية.
المجموعة الثالثة: فولاذ ، شباب الأهلي ، آهال، الغرافة .
المجموعة الرابعة: الدحيل، سباهان، باختاكور، التعاون/ الجيش.
المجموعة الخامسة: السد، والفيصلي، والوحدات، بني ياس/ ناساف. وفق “أخبار 24”.
فرق شرق آسيا
المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان، أوراوا ريد دايموندز، ليون سيتي سيلورز، و الفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي .
المجموعة السابعة: ثوم يونايتد، جيونام دراغونز، يونايتد سيتي، ميلبورن سيتي .
المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز، يوكوهاما مارينوس، هوانغ آنه غيا لاي،و الفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي .
المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي ،غوانغزهو، جوهور دار التعظيم،. الفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي
المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت، تشيانغراي يونايتد ، كيتشي، والفائز في مباراة 2 في الدور التمهيدي.