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رياضة > تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا
17/01/2022   1:21 م

تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا

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أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا لعام 2022، التي أُجريت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم (الإثنين)، عن توزيع الفرق على المجموعات على النحو التالي:

فرق غرب آسيا

المجموعة الأولى: الهلال، والريان، الاستقلال، والشارقة/ الزوراء

المجموعة الثانية: الجزيرة، الشباب السعودي، ومومباي الهندي، والقوة الجوية العراقية.

المجموعة الثالثة: فولاذ ، شباب الأهلي ، آهال، الغرافة .

المجموعة الرابعة: الدحيل، سباهان، باختاكور، التعاون/ الجيش.

المجموعة الخامسة: السد، والفيصلي، والوحدات، بني ياس/ ناساف. وفق “أخبار 24”.

فرق شرق آسيا

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان، أوراوا ريد دايموندز، ليون سيتي سيلورز، و الفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي .

المجموعة السابعة: ثوم يونايتد، جيونام دراغونز، يونايتد سيتي، ميلبورن سيتي .

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز، يوكوهاما مارينوس، هوانغ آنه غيا لاي،و الفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي .

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي ،غوانغزهو، جوهور دار التعظيم،. الفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي

المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت، تشيانغراي يونايتد ، كيتشي، والفائز في مباراة 2 في الدور التمهيدي.

تعرف على نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا

رياضة
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