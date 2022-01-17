للمرة الثالثة على التوالي.. رتال تفوز بجائزة التميز 2022

تسلم الرئيس التنفيذي لشركة رتال المهندس عبدالله البريكان، جائزة التميز للمشاريع السكنية 2022، وذلك عن فوز مشروع نساج تاون الرياض، بجائزة التميز للمشاريع السكنية 2022 المقدمة من سكني، ضمن ملتقى سكني 2022 الذي أقيم بضاحية الجوان شمال مدينة الرياض.
وقد فاز مشروع نساج تاون الرياض الذي يمتد على مساحة تقدر بـ 160 ألف مترًا مربعًا، ويضم 550 وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة، تتماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان للوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70% بحلول عام 2030.
وصرح المهندس عبدالله البريكان: “هذه الجائزة دليل واضح على أننا في رتال نعمل بجد واجتهاد، لنقدم أعمالًا مميزة تتناسب مع معايير المملكة التي تسعى لتحقيق جودة الحياة، والتي تلبي تطلعات المواطن السعودي، ضمن منهجية رؤية 2030 في المملكة، والتي نضعها نصب أعيننا لنكون شريك في هذا التغيير”. وأضاف، “إن هذه الجائزة والجوائز الأخرى التي حصدناها في رتال ليست سوى البداية لما ستشهدونه من أعمال في هذه السنة وما هي إلا إنجاز آخر نضيفه لقائمة إنجازاتنا في ظل سعينا المستمر لتقديم التميز كنمط حياة”.
الجدير بالذكر أن الفوز بجائزة التميز يأتي للمرة الثالثة على التوالي في تاريخ إنجازات رتال الحافل، حيث سبق فوز رتال عام 2019 وعام 2020 لتميزها في تطوير مشاريع سكنية متكاملة وبذلك استحقت وبجدارة لقب أفضل مطور عقاري. وفق “أخبار 24”.