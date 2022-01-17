بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السبب الذي أدى لنزول نطاق بعض المنشآت بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج “نطاقات المطور” في ديسمبر الماضي، بالرغم من عدم إضافتها عمالة وافدة أو استبعاد سعوديين.
وذكرت أن ذلك يرجع إلى تغير نسب التوطين لكيان المنشأة في برنامج نطاقات المطور، مضيفة أنه يتم توجيه العميل للرجوع إلى حاسبة نطاقات المطور، وكذلك الدليل الإجرائي لمعرفة نسب التوطين.
وأضافت أنه يمكن للمنشأة معرفة ما إذا كان سينزل نطاقها في حالة عدم وجود تغيير في عدد العمالة خلال السنوات المقبلة من خلال الرجوع لحاسبة نطاقات المطور والاطلاع على نسب التوطين للنطاقات خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأكدت أنه يمكن للمنشأة معرفة أعداد السعوديين الواجب تعيينهم للوصول إلى النطاق الذي ترغب فيه من خلال منصة “قوى” والدخول على خدمة دليل نطاقات التفاعلي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج نطاقات المطوريهدف إلى زيادة فرص مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الـ 3 سنوات المقبلة.