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جديد المحليات > بالفيديو : “الأرصاد” تدعو المواطنين لتوخي الحذر في ظل تدني درجات الحرارة
17/01/2022   1:31 م

بالفيديو : “الأرصاد” تدعو المواطنين لتوخي الحذر في ظل تدني درجات الحرارة

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دعا الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الجميع لتوخّي الحذر والاهتمام بإرشادات الجهات المختصة.

وشدد الناطق الرسمي على أهمية متابعة معلومات الطقس عبر المركز في ظل تدني درجات الحرارة على مناطق المملكة.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عقيل العقيل، أن يستمر تساقط الثلوج اليوم (الإثنين) على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والمرتفعات الجنوبية لمنطقة تبوك، وتمتد هذه الحالة يوم غد (الثلاثاء) على منطقة حائل.

وأشار عقيل وفقًا لـ “الإخبارية” إلى أن توغل الكتلة الهوائية الباردة، سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة على المنطقة الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض إلى أقل من 10 درجات للعظمى ودون الصفر للصغرى.

ونوه إلى استقرار أحوال الطقس على المنطقة الشرقية، خاصة الجنوبية وجنوب منطقة الرياض، مع احتمالية ظهور السحب الرعدية الركامية الممطرة على المرتفعات الجنوبية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : “الأرصاد” تدعو المواطنين لتوخي الحذر في ظل تدني درجات الحرارة

جديد المحليات
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