الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”: تعلن إطلاق أعمالها في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة

أعلنت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”) اليوم، عن إطلاق اعمالها الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، وذلك تماشياً مع أهداف الصندوق للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة لتصبح المملكة مركزاً عالمياً منافساً في التقنيات المتقدمة.
وستعمل الشركة على تقديم حلول ابتكارية متنوعة في قطاع الذكاء الاصطناعي لمجموعة من القطاعات ذات الأولوية في المملكة مثل قطاع الطاقة والرعاية الصحية. كما وستسعى الشركة إلى أن تكون الشريك المفضل في تقديم الخدمات والحلول الذكية في قطاع الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية.
وبهذه المناسبة، صرح معالي رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي “يسعدنا اليوم أن نعلن عن انطلاق أعمال الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي “سكاي”، والتي ستعمل كذراع لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث ستقوم بتطوير وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسعى فيها إلى المساهمة في استحداث قدرات وحلول وطنية في القطاع، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة، تماشياً مع رؤية 2030”.
ومن جانبه، قال م. أيمن بن محمد الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي: ” يهدف الذكاء الاصطناعي وبشكل دائم على تطوير أسلوب الحياة، وستعمل “سكاي” بشكل رئيسي في المساهمة بتمكين المملكة من تحقيق أهدافها في قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المساهمة في بناء أسس القطاع لإطلاق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة في المملكة والعالم”. وفق “أخبار 24”.
ويأتي الإعلان عن انطلاق أعمال سكاي تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، والتي تركز على تطوير 13 قطاعاً استراتيجياً في المملكة، ومن ضمنها قطاع التقنية، وجهود الصندوق في بناء شركات وطنية رائدة تساهم في تطوير قطاعات واعدة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.