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جديد المحليات > أنشطة وعروض فنية وترفيهية متنوعة.. تعرف على فعاليات موسم الرياض اليوم الإثنين
17/01/2022   4:31 م

أنشطة وعروض فنية وترفيهية متنوعة.. تعرف على فعاليات موسم الرياض اليوم الإثنين

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يحتضن موسم الرياض، اليوم (الإثنين)، العديد من الفعاليات المتعددة، فضلا عن الأنشطة والعروض الترفيهية والفنية الثابتة والجوالة.

وتتواصل بعض الفعاليات في منطقة البوليفارد منها تجربة متاهة الكريستال، وسيرك دوجلاس، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح العندليب “حبيبتي من تكون”.

كما تتواصل فعاليات شجرة السلام ليالي أوايسس، في حين تقدم منطقة نبض الرياض عروضاً فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية ونشاطات فنية ثابتة وجوالة، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة.

يُذكر أن فعاليات موسم الرياض قد بدأت في 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توزيعها على 14 منطقة ترفيهية، تضم كل منها نشاطات متنوعة وخيارات متعددة من المقاهي والمطاعم العالمية، وسوف يستمر موسم الرياض في تقديم فعالياته حتى مارس المقبل. وفق “أخبار 24”.

تعرف على فعاليات موسم الرياض

أنشطة وعروض فنية وترفيهية متنوعة.. تعرف على فعاليات موسم الرياض اليوم الإثنين

جديد المحليات
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