وزير الحج والعمرة يزور مشروع “وجهة مسار” في مكة المكرمة

زار وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، ونائب الوزير الدكتور عبد الفتاح مشاط، ووكيلا الوزارة محمد البيجاوي والدكتور عبدالعزيز وزّان، أمس (الأحد)، مشروع “وجهة مسار”، الذي تطوره شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، المتوقع أن يساهم في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول العام 2030.
وخلال جولته الميدانية بالوجهة، استمع الوزير إلى شرحٍ وافٍ من الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسر أبو عتيق، عن الأعمال التي تجري في المشروع والمرحلة المتقدمة التي وصل إليها سير العمل، خاصة مع اكتمال أكثر من 75% من البنية التحتية للوجهة، وأنها تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة في عدد من البرامج أهمها برنامج ضيوف الرحمن وجودة الحياة.
وقد نوه وزير الحج والعمرة على الحركة الدائمة في تطوير الوجهة، والتي ستكون إضافة إلى سلسلة الإنجازات الوطنية التي تسعى لتحقيقها القيادة الرشيدة. حيث إن الوجهة تدعم إستراتيجية الوزارة في عدة قطاعات أهمها الإيواء والضيافة للحجاج والمعتمرين.
جدير بالذكر أن “وجهة مسار” تعد وجهة عصرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى. وفق “أخبار 24”.