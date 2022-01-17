“الشورى” يطالب “الكهرباء” بمراجعة شرائح الاستهلاك وتسعيرها بما يراعي محدودي الدخل

طالب مجلس الشورى، في جلسته اليوم (الإثنين)، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.
وأكد المجلس على هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بضرورة وضع خطة لتنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي، والعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق رضاء المستهلكين.
ودعا المجلس في قراره الهيئة لإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.
من جانب آخر، طالب المجلس وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة. وفق “أخبار 24”.
كما طالب وزارة الطاقة بضرورة وضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المنوطة بها.