“الاستئناف” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم محمد الحربي

حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، موعداً بديلاً لمحاكمة المتهم محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي، وذلك نظراً لتغيبه عن حضور جلسة محاكمته المقررة بتاريخ 8/ 6/ 1443هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.
وأوضحت أن الموعد الجديد لمحاكمة المتهم المذكور، ويحمل الهوية الوطنية رقم (1065488254)، هو يوم الإثنين الموافق 13/ 7/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.