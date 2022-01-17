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جديد الخرج > الماضي يلتقي سعادة رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) بالخرج
17/01/2022   10:23 م

الماضي يلتقي سعادة رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) بالخرج

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استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبة بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/٦/١٤هـ سعادة رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) بمحافظة الخرج أ/ عبيد البراك والنائب أ/ محمد الخرجي .
وفي بداية الاستقبال رحب بهم ، وهنأ المحافظ الفنانين والفنانات التشكيليين في الخرج إعتماد الفرع.
بعد ذلك قدم رئيس فرع الجمعية أ/البراك تصور عن الفرع و أعضائه وما تمتلكه محافظة الخرج من قدرات وإمكانيات فنية كبيره . ستحقق اضافة للمحافظة.وتعزيز الحراك الفني في الخرج ، مما يدعم أهداف الجمعية.
وفي الختام قدم الرئيس والنائب شكرهم وتقديرهم لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .

الماضي يلتقي سعادة رئيس فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) بالخرج

جديد الخرج
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