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جديد المحليات > المملكة تحقق أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير من 2021
17/01/2022   10:21 م

المملكة تحقق أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير من 2021

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توقع مؤشر IHS ماركت أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام 2021م، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين.

وأكد المؤشر تسجيل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من العام الماضي نموًا عند 11.1 %، وهو ما يأتي بفارق كبير عن أقرب منافسيها إيطاليا بنحو 4.5%.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي قد بلغ حاجز 7 % خلال الربع الثالث من 2021، والذي يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ 2012، ما يعكس قدرات المملكة الاقتصادية في التعافي السريع من آثار جائحة كورونا وعودة الأنشطة الاقتصادية مستفيدة بذلك من الجھود الاستثنائية التي قامت بھا حكومة المملكة في التصدي لتحديات الجائحة والتحفيز المقدم للاقتصاد الوطني. وفق “أخبار 24”.

المملكة تحقق أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين في الربع الأخير من 2021

جديد المحليات
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