“الأرصاد”: نسعى لتركيب محطات رصد في محيط الحرمين الشريفين لزيادة دقة التوقعات

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، اليوم (الاثنين)، أن المركز يسعى للتعاون مع رئاسة شؤون الحرمين لتركيب محطات رصد في محيط الحرمين الشريفين.
وأوضح أن تركيب محطات رصد في محيط الحرمين الشريفين سيُمكّن المركز من زيادة دقة التوقعات، خاصة المعنية بسرعة الرياح المصاحبة للظواهر الجوية على المسجد الحرام بسبب العوامل الجغرافية والعمرانية المحيطة بالحرم.
يُذكر أن مكة المكرمة كانت قد مرت بحالة مطرية شديدة، تسببت في جريان السيول في بعض الأودية خلال الأيام القليلة الماضية. وفق “أخبار 24”.