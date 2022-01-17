نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل سيحصل الأطفال على جرعة واحدة من اللقاح؟ استشاري يجيب
17/01/2022   10:21 م

هل سيحصل الأطفال على جرعة واحدة من اللقاح؟ استشاري يجيب

+ = -
586

أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، بعض المعلومات عن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، مجيبًا عن بعض الأسئلة الشائعة حول الجرعات المفترض إعطاؤها لهم.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم إعطاء الأطفال في البداية جرعة أولى، ثم سيتم الإعلان عن الجرعات المناسبة لهذه الفئة العمرية في الوقت المناسب، وفقًا لمدى توافر اللقاح والخطة التي تسير بها وزارة الصحة.

وبسؤاله عما إذا كانت هذه الجرعة تعادل نصف الجرعات الاعتيادية التي يحصل عليها البالغون، قال باجهموم إن لكل فئة عمرية طريقة علمية لحساب الكميات المناسبة لها من اللقاح، موضحًا أن الأطفال، بحكم قلة أوزانهم، تكون الجرعات المعطاة لهم أقل في الكمية مقارنة بغيرهم.

وفق “أخبار 24”.

هل سيحصل الأطفال على جرعة واحدة من اللقاح؟ استشاري يجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194331.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.