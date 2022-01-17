هل سيحصل الأطفال على جرعة واحدة من اللقاح؟ استشاري يجيب

أوضح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، بعض المعلومات عن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، مجيبًا عن بعض الأسئلة الشائعة حول الجرعات المفترض إعطاؤها لهم.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أنه سيتم إعطاء الأطفال في البداية جرعة أولى، ثم سيتم الإعلان عن الجرعات المناسبة لهذه الفئة العمرية في الوقت المناسب، وفقًا لمدى توافر اللقاح والخطة التي تسير بها وزارة الصحة.
وبسؤاله عما إذا كانت هذه الجرعة تعادل نصف الجرعات الاعتيادية التي يحصل عليها البالغون، قال باجهموم إن لكل فئة عمرية طريقة علمية لحساب الكميات المناسبة لها من اللقاح، موضحًا أن الأطفال، بحكم قلة أوزانهم، تكون الجرعات المعطاة لهم أقل في الكمية مقارنة بغيرهم.
فيديو | بعد قرار وزارة الصحة بتطعيم الفئة العمرية من 5 – 11 عاما ..
هل تطعيم الأطفال سيكون جرعة واحدة فقط ؟ #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/gVEizmfDg1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2022
وفق “أخبار 24”.