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جديد المحليات > بالفيديو .. مواطن يكتب اسم الأمير محمد بن سلمان بنبات الأقحوان والديدحان
17/01/2022   10:20 م

بالفيديو .. مواطن يكتب اسم الأمير محمد بن سلمان بنبات الأقحوان والديدحان

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عبر أحد المواطنين عن حبه لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على طريقته الخاصة، باستخدام نبات الأقحوان والديدحان.

وقال المواطن “صالح الفريح” إنه ليس شاعرا أو رسَّاما، لكنه أراد أن يعبر عن حبه لولي العهد، فاستفاد من تخصصه في زراعة نبات الأقحوان والديدحان، وكتب بها اسم الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف “الفريح”، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أنه استغرق قرابة 5 شهور من العمل المتواصل قام خلالها بحرث الأرض وزرعها بنبات الأقحوان والديدحان على مساحة 3 آلاف م2. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه بدأ العمل تحديدًا في مطلع أغسطس 2021، بالاعتماد على إمكانياته الذاتية ومساعدة أفراد عائلته، مؤكدًا أن ما فعله يأتي متماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد في العام الماضي.

بالفيديو .. مواطن يكتب اسم الأمير محمد بن سلمان بنبات الأقحوان والديدحان

جديد المحليات
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