مصدر بـ”التعليم”: يومان في الأسبوع دراسة حضورية لطلاب المرحلة الابتدائية و3 أيام عن بعد بالمدارس ذات المستوى المتوسط

أوضح مصدر في التعليم آلية الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية، والتي تضمنت تقسم الطلاب في المدرسة إلى مجموعتين تراعيان الإجراءات الاحترازية.
وقال المصدر لـ “أخبار 24” إنه جرى تقسيم الطلاب في المرحلة إلى مجموعتين، يدرس الطلاب دراسة حضورية يومين في الأسبوع فقط، و3 أيام عن بعد بالمدارس ذات المستوى المتوسط، مشيراً إلى أن التركيز في اليومين الحضوريين على مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم.
وأوضح المصدر أنه يتم تدريس الطلاب غير الحاضرين للمدرسة عبر منصة مدرستي ومنصات المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية وتفعيل المنصات المعتمدة في رفع التكليفات والواجبات ومراجعة الدروس.
وأضاف المصدر: “تحضر كل مجموعة عن بعد بشكل غير متزامن – يومين كل أسبوع – وبشكل متزامن مع معلمين أو بشكل غير متزامن حال رغبة أولياء الأمور (ليوم واحد في الأسبوع)، يدرسون خلالها باقي حصص مواد (اللغة عربية والرياضيات والعلوم) وحصص المواد الأخرى حسب الخطط الدراسية”.