بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنفيذ لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة، والتي تهدف إلى رفع جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.
وأوضحت أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، إلى جانب مخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء.
كما تضمنت مخالفات محطات الوقود، ومخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات اللوحات الدعائية والاعلانية، إضافة إلى مخالفات البيع، ومخالفات المنشآت الصحية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن ما يعادل 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات، مع مراعاتها لاقتصاديات المدن من خلال تصنيف المخالفات إلى خمس فئات جمعت الأمانات الخمس الكبرى في التصنيف الأول وبقية الأمانات في التصنيف الثاني والبلديات على ثلاثة تصنيفات.