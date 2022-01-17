“بوابة الدرعية” تُرسي عقد مواقف سيارات ميدان الدرعية

أعلنت شركة الدرعية للتطوير التابعة لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن ترسية عقد بناء مواقف السيارات المكونة من ثلاثة طوابق تحت أرض ميدان الدرعية على شركة ساليني العربية السعودية المحدودة، حيث تتميز المواقف العملاقة بتقنيات متقدمة لخدمة الوسط التجاري والثقافي والتراثي للساحة التي تشكل جزءاً أساسياً من المشروع العملاق لتطوير الدرعية.
وسيقدم الحي ذو الاستخدامات المتعددة الذي سيكتمل إنشاؤه عام 2024 حزمة متنوعة من خدمات التسلية والترفيه والفندقة وتجارة التجزئة والمكاتب التجارية الراقية. كما تم تصميم جامع الملك سلمان والوحدات السكنية التي يشتمل عليها المشروع وفق النمط المعماري النجدي التقليدي.
وستشتمل مواقف السيارات التي تقارب مساحتها الإجمالية المليون متر مربع على شبكة مرسومة بعناية من الشوارع والأنفاق الواقعة تحت ميدان الدرعية مباشرة مع مداخل ومخارج متعددة، لتصل سعتها إلى 10500 مركبة.
وقال السيد جيري إنزريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية إن “مواقف سيارات ميدان الدرعية ستكون جزءاً لا يتجزأ من مخطط مشروع تطوير بوابة الدرعية لتعزز من جمالية المشروع والسلامة العامة للمساحات المخصصة للمشاة من الزوار والسكان. كما سيسفر هذا الجانب من المشروع عن إيجاد تسعة آلاف وظيفة محلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”. وفق “أخبار 24”.
وتتمثل بعض ميزات مشروع مواقف السيارات في إعطاء الأولوية لاستمرارية حركة المرور والتكامل مع شبكة الطرق القائمة لمدينة الرياض، حيث يضمن نظام الشوارع المصمم بعناية سهولة التنقل بين الوجهات الأخرى داخل الدرعية، بما فيها وادي حنيفة والطريق الدائري الغربي، كما سيكون جزءاً أساسياً من شبكة الطرق الرئيسة للعاصمة الرياض.
وسيكون مشروع مواقف السيارات العملاق مشروعاً واسع النطاق يتصل مع شبكات الطرقات والنقل العام القائمة، مشتملاً على ما مجموعه كيلومترين من الأنفاق ذات المسارات الأربع. وستكون شركة ساليني مسؤولة عن عمليات البنية التحتية لبناء الأساسات للطوابق الثلاثة، بما يشمله ذلك من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمياه والصرف وأنظمة السلامة ومكافحة الحرائق والتشطيبات. وسيتكون المشروع من 700 ألف متر مربع من الخرسانة و90 ألف طن من حديد التسليح و1.6 مليون متر مربع من قوالب صب الخرسانة.