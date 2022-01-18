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18/01/2022   7:15 ص

بالفيديو.. “الصحة” توضح مجدداً الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من البكتيريا

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أوضحت وزارة الصحة مجدداً الطريقة الصحيحة لغسل اليدين؛ من أجل القضاء على البكتيريا ومنع انتقال العدوى ضمن مبادرة “نتعاون ما نتهاون”.

وأجرت أخصائية المختبرات عهود الحصار، تجربة عملية لتبين الطرق الصحيحة لغسل اليدين والطرق الخاطئة التي يتبعها الكثير من الأشخاص، مشيرةُ إلى أن البكتيريا لا ترى بالعين المجردة.

ونوهت إلى أن الطريقة الأصح للقضاء على البكتيريا هي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو الكحول المعقم لمدة 20 ثانية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” توضح مجدداً الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من البكتيريا

طب وتداوي
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