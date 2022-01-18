​الضمان الصحي يُحذر من استغلال التأمين الطبي.. وصرف أدوية دون حاجة إليها

حذّر المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة من استغلال بعض المستشفيات للتأمين الطبي وصرف أدوية للمريض دون حاجة إليها.
وقال أبو عمارة خلال لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المبالغة في صرف الأدوية دون حاجة إليها يُعد إساءة استخدام، مبيناً أن الضمان الصحي أطلق حملة “خلك واعي” بالتعاون مع النيابة العامة لمراقبة الممارسات الخاطئة في سوق التأمين من احتيال وإهمال وإساءة استخدام.
ونوه إلى أنه تم تصنيف صرف الأدوية دون الحاجة إليها كسوء استخدام يتصدى له مجلس الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه تم إعداد دليل أدوية يوضح إجراءات وصف الدواء للمرضى المؤمن عليهم طبياً. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة: المبالغة في صرف الأدوية دون حاجة إليها تعد “إساءة استخدام” وستكون تحت نظرنا#الراصد pic.twitter.com/oM1xGUgydj
— الراصد (@alraasd) January 17, 2022