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جديد المحليات > ابن حثلين: قيمة إبل المملكة تتجاوز 50 مليار دولار.. وهذا ردي على متهمي مسابقات “المزاين” بالإسراف
18/01/2022   7:14 ص

ابن حثلين: قيمة إبل المملكة تتجاوز 50 مليار دولار.. وهذا ردي على متهمي مسابقات “المزاين” بالإسراف

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رد رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين، على اتهام البعض لمسابقات “مزاين الإبل” بأنها فعالية إسراف و”هدر للنعمة”، موضحًا القيمة الاقتصادية للإبل.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن ملاك الإبل كانوا يتعرضون لحملات شرسة من بعض الكتّاب، حيث كان يتم تداول صور لكميات هائلة من الطعام المرفوع من هذه الفعاليات.

وأضاف أن هناك تعاونًا مع جمعية حفظ النعمة، والتي بدورها تقوم بجمع المتبقي من الطعام في مثل هذه المحافل ويعطونها للفقراء. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بأعداد الإبل في المملكة، قال ابن حثلين إن أعدادها في الوقت الحالي تصل إلى 1.8 مليون ناقة، مشيرًا إلى أن قيمتها الاقتصادية تتجاوز 50 مليار دولار.

 

ابن حثلين: قيمة إبل المملكة تتجاوز 50 مليار دولار.. وهذا ردي على متهمي مسابقات “المزاين” بالإسراف

جديد المحليات
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