ولي العهد يعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي السافر الذي تعرضت له الإمارات

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس (الإثنين)، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأعرب ولي العهد عن إدانته للهجوم الإرهـابي السافر الذي تعرضت له المملكة والإمارات يوم أمس من قبل مليشيا الحـوثي الإرهـابية، والذي نتج عنه وفاة عدد من المدنيين في الإمارات ، معرباً لأخيه ولي عهد أبو ظبي عن بالغ تعازيه في المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهـابية التي استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار في التصدي لتلك الأعمال الإرهـابية العدوانية التي تنفذها قوى الشر والإرهـاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز.
وأوضحا أن قوى الشر استمرت في نشر أعمالها الإرهـابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة، مما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجـرائم الإرهـابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.وفق “أخبار 24”.
وقد عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه أخيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من مشاعر صادقة تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.