شاهد.. طفل يتقمص دور مراسل لاستطلاع آراء الطلاب في العودة حضوريًا للدراسة

تقمص الطفل بندر الشهراني، دور مراسل قناة “الإخبارية” في رصد آراء الطلاب فيما يتعلق بعودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة حضوريًا اعتبارًا من 23 يناير الجاري.
وأعرب العديد من الطلاب عن حماستهم للعودة حضوريًا للدراسة لأسباب مختلفة، أهمها الاشتياق للأصدقاء والمعلمين والأنشطة التي توفرها المدارس.
وأكد عدد من الطلاب أنهم لم يسبق لهم الدراسة حضوريًا، وهو ما يجعلهم متحمسين لخوض تجربة جديدة كليًا بالنسبة لهم، معربين عن استعدادهم بشكل تام للدراسة الحضورية بشراء الملابس والأدوات والحقائب اللازمة لذلك.
فيديو | بعد انقطاع دام عامين..
المراسل الصغير “بندر الشهراني” يرصد آراء الطلاب في العودة الحضورية #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/6AC3WHiQCO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2022
وفق “أخبار 24”.