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جديد المحليات > شاهد.. طفل يتقمص دور مراسل لاستطلاع آراء الطلاب في العودة حضوريًا للدراسة
18/01/2022   7:14 ص

شاهد.. طفل يتقمص دور مراسل لاستطلاع آراء الطلاب في العودة حضوريًا للدراسة

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تقمص الطفل بندر الشهراني، دور مراسل قناة “الإخبارية” في رصد آراء الطلاب فيما يتعلق بعودة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة حضوريًا اعتبارًا من 23 يناير الجاري.

وأعرب العديد من الطلاب عن حماستهم للعودة حضوريًا للدراسة لأسباب مختلفة، أهمها الاشتياق للأصدقاء والمعلمين والأنشطة التي توفرها المدارس.

وأكد عدد من الطلاب أنهم لم يسبق لهم الدراسة حضوريًا، وهو ما يجعلهم متحمسين لخوض تجربة جديدة كليًا بالنسبة لهم، معربين عن استعدادهم بشكل تام للدراسة الحضورية بشراء الملابس والأدوات والحقائب اللازمة لذلك.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. طفل يتقمص دور مراسل لاستطلاع آراء الطلاب في العودة حضوريًا للدراسة

جديد المحليات
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