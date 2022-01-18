بالفيديو.. محامٍ: لا يجوز وضع حواجز أو لوحات “عدم الوقوف” أمام المنزل لأنه حق للجميع

أكد المحامي خالد الغامدي أنه لا يحق لصاحب المنزل وضع لوحات “عدم الوقوف” أمام المنزل، مبينًا أنه يحق للجميع الوقوف لأنه يُعتبر مرفقًا عامًا.
وأوضح خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الإثنين)، أن الشخص تنتهي ملكيته بحدود الصك، وبعض أصحاب المنازل والمطاعم يعتقدون أن الموقف الذي أمام المنزل أو المطعم يتبعهم، ولكنه يعتبر في إطار المرفق والطريق العام.
وأشار إلى أنه يجوز لمن لم يجد موقفًا أمام منزله أن يقف أمام منزل جاره ولا حرج في ذلك ولا يوجد مخالفات قانونية في ذلك، إلا في بعض الحالات، مثل ارتكاب مخالفة الوقوف بطريقة خاطئة تعيق حركة الدخول والخروج أو تعذر الوصول لصاحب السيارة أو عدم تجاوبه. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن وضع بعض الحواجز عند المنازل أو المطاعم والمحلات لمنع الوقوف، أو وضع لوحات “ممنوع الوقوف”، يُعتبر مخالفة للاشتراطات البلدية ويستوجب الغرامة وفقا للائحة الجزاءات البلدية، إلا إذا كان مجمع أسواق والمواقف مجمعة داخل الصك الذي يحكم هذا المبنى.
المحامي د. خالد الغامدي:
لا يحق لصاحب المنزل وضع لوحات “عدم الوقوف” أمام المنزل ويحق للجميع الوقوف لأنه يعتبر مرفقا عاما#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ogDno6KlGW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2022