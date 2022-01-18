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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد” توضح مستجدات أقوى موجة برد تشهدها المملكة.. ودرجات الحرارة تصل للصفر بالرياض خلال أيام
18/01/2022   7:14 ص

بالفيديو.. “الأرصاد” توضح مستجدات أقوى موجة برد تشهدها المملكة.. ودرجات الحرارة تصل للصفر بالرياض خلال أيام

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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الاثنين)، ملامح حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الموجة الباردة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، والتي وُصفت بأنها أقوى موجة برد تشهدها المملكة.

وأكد، خلال مداخلة في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن المملكة لا تزال في الثلث الأول من الشتاء، متوقعًا أن تتأثر المناطق الشمالية والوسطى والشرقية بالكتلة الباردة الموجودة حاليًا في أجواء المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع وصول درجات الحرارة في الرياض للصفر خلال الأيام المقبلة، وانخفاض درجات الحرارة على المناطق الجنوبية، كما أشار إلى استمرار احتمالية هطول زخات المطر من الأجزاء الشرقية والرياض، مشيرًا إلى إمكانية تساقط الثلوج على مرتفعات الشمال وحائل خلال الساعات المقبلة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد” توضح مستجدات أقوى موجة برد تشهدها المملكة.. ودرجات الحرارة تصل للصفر بالرياض خلال أيام

جديد المحليات
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