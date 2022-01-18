ابن حثلين يكشف عن إنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم.. ويؤكد: هناك غش باستخدام “الفيلر والبوتكس”

كشف رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين عن مشروع ضخم لإنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم بالمشاركة مع إحدى الشركات الكبرى.
وقال بن حثلين خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشروع سيكون بالتعاون مع نادي الإبل، مشيراً إلى أن العقود حالياً تحت التوقيع.
ونوه إلى أن المشروع يعتبر الأكبر في العالم إلا أنه لن يغطي الاحتياج العالمي من “حليب الإبل”، مبيناً أن المشروع سيعتمد في البداية على إنتاج الحليب وبعدها سيتم التوسع إلى إنتاج الأجبان وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وحول عمليات الغش باستخدام “حقن الفيلر والبوتكس”، أكد أن هناك الكثير من حالات الغش وعمليات التجميل للأبل، ولكن أغلبها يتم اكتشافها من قبل المراقبين.
الشيخ “فهد بن حثلين” رئيس نادي الإبل: دخلنا في شراكة مع إحدى الشركات الكبرى لإنشاء أكبر مصنع “لحليب الإبل” في العالم@F_BinHithleen#فهد_بن_حثلين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/majScdoZzz
— في الصورة (@almodifershow) January 17, 2022
الشيخ “فهد بن حثلين” رئيس نادي الإبل: هناك حالات غش باستخدام “حقن الفيلر والبوتكس”، ونكتشف أكثر من 90% من هذه الحالات@F_BinHithleen#فهد_بن_حثلين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sb3BXFMlBe
— في الصورة (@almodifershow) January 17, 2022