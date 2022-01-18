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جديد المحليات > ابن حثلين يكشف عن إنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم.. ويؤكد: هناك غش باستخدام “الفيلر والبوتكس”
18/01/2022   2:00 م

ابن حثلين يكشف عن إنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم.. ويؤكد: هناك غش باستخدام “الفيلر والبوتكس”

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كشف رئيس نادي الإبل، الشيخ فهد بن حثلين عن مشروع ضخم لإنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم بالمشاركة مع إحدى الشركات الكبرى.

وقال بن حثلين خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشروع سيكون بالتعاون مع نادي الإبل، مشيراً إلى أن العقود حالياً تحت التوقيع.

ونوه إلى أن المشروع يعتبر الأكبر في العالم إلا أنه لن يغطي الاحتياج العالمي من “حليب الإبل”، مبيناً أن المشروع سيعتمد في البداية على إنتاج الحليب وبعدها سيتم التوسع إلى إنتاج الأجبان وغيرها.

وحول عمليات الغش باستخدام “حقن الفيلر والبوتكس”، أكد أن هناك الكثير من حالات الغش وعمليات التجميل للأبل، ولكن أغلبها يتم اكتشافها من قبل المراقبين.

وفق “أخبار 24”.

ابن حثلين يكشف عن إنشاء أكبر مصنع لـ”حليب الإبل” في العالم.. ويؤكد: هناك غش باستخدام “الفيلر والبوتكس”

جديد المحليات
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