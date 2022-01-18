“الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع المركز في تقريره استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة خاصة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وكذلك على منطقة تبوك، وما تزال الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على مرتفعات (جبال اللوز – علقان).
وأشار إلى أنه يتوقع تكوّن الضباب والسحب الممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق.