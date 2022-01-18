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جديد المحليات > فيديو.. حرس الحدود يسعف بحارَين تعرضا لعارض صحي وينقذ 4 أشخاص من الغرق في جازان
18/01/2022   2:03 م

فيديو.. حرس الحدود يسعف بحارَين تعرضا لعارض صحي وينقذ 4 أشخاص من الغرق في جازان

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تمكنت قوات حرس الحدود، من إخلاء بحارَين من الجنسيتين السريلانكية والفلبينية وإسعافهما بعد تعرضهما لعارض صحي، وإنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ بجازان.

وأوضح حرس الحدود أن البحار السيريلانكي كان مصابا على متن سفينة ترفع علم جمهورية ليبيريا في مياه البحر الأحمر، أما المصاب الفلبيني فقد كان على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشيراً إلى أنه جرى نقل البحارَين للمستشفى وإنهاء الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ الاستاد الرياضي بجازان، لافتا إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. حرس الحدود يسعف بحارَين تعرضا لعارض صحي وينقذ 4 أشخاص من الغرق في جازان

جديد المحليات
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