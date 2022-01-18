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جديد المحليات > فيديو .. تواصل المناورات المشتركة بين قوات المملكة ونظيرتها الأمريكية في “درع الوقاية 3”
18/01/2022   2:06 م

فيديو .. تواصل المناورات المشتركة بين قوات المملكة ونظيرتها الأمريكية في “درع الوقاية 3”

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تتواصل مناورات التمرين المشترك “درع الوقاية 3” بين القوات المسلحة السعودية ونظيرتها الأمريكية لإدارة الأزمات الناجمة عن أسلحة التدمير الشامل، بمشاركة وزارة الصحة والهلال الأحمر والدفاع المدني.

وبثت وزارة الدفاع اليوم (الثلاثاء)، مقطعا مصورا يظهر جانبا من التدريبات والمناورات المشتركة التي تهدف إلى رفع الجاهزية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن قائد التمرين، اللواء الركن خالد أبو قيس، افتتاح تمرين “درع الوقاية 3” مرحلة التنفيذ، بمشاركة أفرع القوات المسلحة والإدارة العامة للخدمات الصحية والجهات الحكومية الأخرى، وبمشاركة وحدة متخصصة من الجانب الأمريكي.

وأوضح أنه في هذا التمرين تتم إدارة العمليات الناجمة عن الهجوم بأسلحة الدمار الشامل ضد وحدة عسكرية، ويهدف إلى رفع المستوى التدريبي لمواجهة تهديدات الأسلحة، وتفعيل العمل المشترك والخطط الوطنية وتنفيذها بما يحقق التكامل بين الجهات العسكرية والحكومية الأخرى وتعزيز التعاون العسكري مع الجانب الأمريكي.

وفق “أخبار 24”.

فيديو .. تواصل المناورات المشتركة بين قوات المملكة ونظيرتها الأمريكية في “درع الوقاية 3”

جديد المحليات
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