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جديد المحليات > “النقل” تطلق مبادرة “لنجعلها خضراء” لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%
18/01/2022   2:08 م

“النقل” تطلق مبادرة “لنجعلها خضراء” لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن إطلاق مبادرة “لنجعلها خضراء”، لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وأوضحت أن المبادرة تسعى إلى زراعة أربعة صفوف من الأشجار على “طريق الرياض – الدمام” السريع بمسافات بينية مناسبة، مع إقامة سياج جانبي للحماية، وتزويد منطقة التشجير بشبكات للري في خطوة تستهدف زراعة أكثر من أربعة آلاف شجرة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتفعيل إسهاماتها فيما يتعلق بحماية البيئة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه ودعم التشجير، مع التركيز على تشجير المناطق المحاذية لجوانب الطرق الرئيسية في كل مناطق المملكة؛ لمنع زحف الرمال، والإسهام في تلطيف الأجواء على مدار العام، والمحافظة على البيئة، وخفض نسب التلوث.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%؛ من خلال استخدام التقنيات الحديثة في النقل، والتوسع في شبكة الخطوط الحديدية التي تسهم في تقليل نسب استخدام المركبات والشاحنات التي تعد من أكبر العوامل التي تتسبب في تلوث البيئة. وفق “أخبار 24”.

“النقل” تطلق مبادرة “لنجعلها خضراء” لخفض نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%

جديد المحليات
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