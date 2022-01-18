“وافي” يعلن تعديل متطلب تقديم ضمان مالي لتراخيص الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بـ “تهميش صك الأرض”

أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، اليوم (الثلاثاء)، عن تعديل متطلبات ترخيص بيع الأراضي الخام على الخارطة والاكتفاء بتهميش صك الأرض عوضاً عن تقديم ضمان مالي أو الشيك المصدق.
وأضاف أن ذلك يأتي بغرض تيسير إجراءات الحصول على الترخيص وتحفيز ملّاك الأراضي لتطوير أراضيهم، ضمن الجهود المستمرة لدعم المعروض العقاري وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة للمساهمة في رفع نسبة التملك السكني للمواطنين إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، أن القرار جاء تيسيراً لإجراءات الحصول على رخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة عبر الاكتفاء بتهميش صك أرض المشروع كأحد الضمانات التي يقدمها مطور المشروع عوضا عن الضمان المالي والمقدر بـ 20% من تكلفة المشروع، لتعجيل عملية إجراءات تطوير الأراضي دعماً لزيادة المعروض من الوحدات العقارية في السوق العقاري. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج “وافي” أعلن في وقتٍ سابق عن آلية جديدة لتعجيل وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يوماً.