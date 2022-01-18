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جديد المحليات > “الصحة” : تغيير حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية اعتبارا من فبراير المقبل
18/01/2022   2:11 م

“الصحة” : تغيير حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية اعتبارا من فبراير المقبل

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نبهت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، على تغيير حالة التحصين ضد فيروس كورونا الجديد بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية، وذلك اعتبارًا من أول فبراير المقبل.

وأكدت أن تحديث حالة التحصين سيكون اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم تغيير حالة التحصين في حال كانت المدة أقل من 8 أشهر.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الشهر الماضي، اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية كشرط لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق توكلنا، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

وأوضحت الوزارة أن ذلك اعتباراً من مطلع فبراير المقبل، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” : تغيير حالة التحصين بعد مرور 8 أشهر على الجرعة الثانية اعتبارا من فبراير المقبل

جديد المحليات
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