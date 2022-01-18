بالفيديو : بـ 6 درجات تحت الصفر .. طريف تسجل أدنى درجة حرارة منذ بداية الشتاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل محافظة طريف أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، تليها القريات بـ 5 درجات تحت الصفر، ثم عرعر بـ 4 درجات تحت الصفر.
وأشار المركز في تقاريره اليومية إلى استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع، مع فرصة لتكوّن الصقيع.
وأضاف أن درجات الحرارة الصغرى وصلت في تبوك إلى 3 درجات مئوية والمدينة المنورة 9 درجات مئوية، بينما سجلت الرياض درجة حرارة صغرى بلغت 11 درجة مئوية، ومكة المكرمة 16 درجة مئوية.
وتوقع المركز استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم، خاصة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم وكذلك على منطقة تبوك.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو وصورا لتجمد المياه في طريف، والثلوج التي كانت على الطرق والمزارع. وفق “أخبار 24”.