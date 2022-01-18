بالفيديو : إمام وخطيب المركز الإسلامي في سيول يروي ذكرياته وسبب عشقه للمدينة المنورة

روى إمام وخطيب المركز الإسلامي في سيول، الدكتور عبدالرحمن لي، قصة إسلامه ودراسته في الجامعة الإسلامية، كاشفا عن سبب عشقه للمدينة المنورة.
وقال الدكتور “لي” إنه درس في الجامعة الإسلامية وتخرج منها في عام 1994م، وتخصص في أصول الدين، مبيناً أنه عندما أسلم ذهب إلى المدينة المنورة مباشرة، كما أنه عاش فيها لمدة 8 سنوات تقريباً.
وأبان أنه بدأ تعلمه للإسلام من المدينة المنورة، حيث وجد فيها راحة نفسية كبيرة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الطلاب الكوريين الذين ما زالوا متواجدين بالمملكة، كما أن هناك أكثر من 600 طالب سعودي يدرسون في كوريا الجنوبية، مفيداً بأنه دائما ما يشتاق للمملكة.
يشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة، ضمن جولة شرق أوسطية.
من “لي” طالب الجامعة الإسلامية، إلى “إم سا وو” عاشقة اللغة العربية..
لحظات ومواقف وقصص من العلاقات السعودية الكورية. #الرئيس_الكوري_في_الرياض https://t.co/KdUWHVihki
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 18, 2022
وفق “أخبار 24”.