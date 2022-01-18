بالفيديو والصور : ولي العهد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
وعقد ولي العهد والرئيس الكوري جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.
يُذكر أن جلسة المباحثات حضرها عدد من المسؤولين، منهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.
فيما حضرها من الجانب الكوري، وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سيونغ لي، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم. وفق “أخبار 24”.
📹 | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس جمهورية #كوريا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية pic.twitter.com/vgzOwNY5Sj
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 18, 2022