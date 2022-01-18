نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الوزراء” يوافق على النموذج الاسترشادي لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأغراض الأمنية مع الدول الخليجية
18/01/2022   6:35 م

“الوزراء” يوافق على النموذج الاسترشادي لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأغراض الأمنية مع الدول الخليجية

+ = -
482

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في جلسته التي عُقدت اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفوَّض المجلس وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

كما فوَّض المجلس وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يوافق على النموذج الاسترشادي لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأغراض الأمنية مع الدول الخليجية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194490.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.