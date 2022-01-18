“الوزراء” يوافق على النموذج الاسترشادي لتبادل المعلومات والبيانات الشخصية للأغراض الأمنية مع الدول الخليجية

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في جلسته التي عُقدت اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفوَّض المجلس وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
كما فوَّض المجلس وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.