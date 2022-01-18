﻿”التجارة”: وكلاء السيارات ملزمون بتوفير جميع قطع الغيار للمستهلكين

أكدت وزارة التجارة على أن لائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع تنص على أن يوفر الوكيل بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون بشكل مستمر.
وأضافت الوزارة لـ”أخبار 24″ أنه في حال كانت قطع الغيار نادرة الطلب فإن الوكيل ملزم بتوفيرها في مدة أقصاها 14 يوما من طلب المستهلك.
وأشارت إلى أنها تقوم بجولات رقابية بشكل منتظم على وكالات السيارات للتأكد من التزامها بنظام الوكالات التجارية ولائحة أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع.
وبينت أن الفرق الرقابية تقوم بجولات تفتيشية على منافذ بيع قطع غيار السيارات للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة.