واجهة الرياض تطلق "فاشن الواجهة" وتحتضن المواهب السعودية في عالم الموضة

أطلقت “واجهة الرياض” أسابيع الموضة والأزياء (فاشن الواجهة)، التي يشارك فيها مجموعة من العلامات التجارية المعروفة، وبحضور نخبة من المواهب السعودية الشابة في مجال الموضة والأزياء من مصممي الأزياء وأصحاب العلامات التجارية السعودية المميزة وبحضور عدد من المهتمين في عالم الموضة والجمال.
وشكلت فعاليات (فاشن الواجهة) الحدث الأبرز في واجهة الرياض في مطلع السنة الميلادية، حيث استهدفت العمل على تعزيز التسوق والاطلاع على أحدث خطوط الموضة العالمية والمحلية، وإظهار المواهب السعودية وإبداعاتها في التصميم أمام مرتادي واجهة الرياض للتعرف عليها.
وحقق تصميم أجنحة وزوايا المعرض نجاحا باهرا ومتميزا، حيث هيأ للزوار التنقل بين الأجنحة للاطلاع على أجمل خطوط الموضة من التصاميم الجديدة والعصرية التي تلائم مختلف الأعمار وتشمل معظم المناسبات، كما أتاح الفرصة أمام الزوار للاطلاع على أبرز العلامات التجارية العارضة، والتعرف على أهم عروض العام الجديد، وكذلك المشاركة في ورش عمل وحضور دورات تدريبية قدمتها خبيرات التجميل السعوديات. وفق “أخبار 24”.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ المحسن حميد الدين، رئيس التسويق لـ”كادن للاستثمار”، مدير العقار لواجهة الرياض: “تعمل واجهة الرياض ضمن برامجها على خلق تجربة تسوق وترفيه متجددة ومتميزة تواكب متطلبات زوار الواجهة وتلائم ذوق الأسرة والأفراد من شباب وشابات، وذلك عبر إطلاق المبادرات والفعاليات. وحيث إن واجهة الرياض أصبحت اليوم إحدى وجهات التسوق باحتضانها لعدد من ماركات الأزياء العالمية فقد أطلقنا فعالية “فاشن الواجهة” لتقديم تجربة أزياء متجددة تجذب المهتمين بالتسوق وقطاع الأزياء”.
وقالت المصممة السعودية العالمية وعد الكثيري: “أتاحت لنا المشاركة في (فاشن الواجهة) الالتقاء مع جمهورنا والتعريف بمنتجاتنا بشكل مباشر بالإضافة إلى فرصة تبادل الأفكار والاستماع الى ما يطلبه المستهلك، ونحن نؤكد لجمهورنا في هذه المناسبة أن تصاميمنا ستبقى تتنفس الحس الوطني والذوق العصري، فهي مستلهمة مِن
ثقافة وحضارة الجزيرة العربية، وقد تمكنا من إشهار هويتنا الثقافية في مختلف المحافل والمناسبات العالمية التي حظيت بالكثير من الاحترام.”
ويتفرد مشروع واجهة الرياض بفكرته الرائدة من خلال الجمع بين العمل والتسوق والترفيه، وهو أحد المشاريع الضخمة التي شهدتها العاصمة الرياض ضمن الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تعيشه المملكة في إطار رؤيتها لعام 2030، حيث طورت كادن للاستثمار مشروع “واجهة الرياض” على مساحة تتجاوز 400,000 متر مربع بامتداد 2 كيلو شمال شرقي العاصمة الرياض، وبالقرب من مطار الملك خالد، حيث يتضمن مختلف المرافق الحيوية التي يحتاجها المستثمر ورجل الأعمال وكافة فئات الأسرة من أسواق ومطاعم وأماكن خاصة بالترفيه.