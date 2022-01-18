“الشورى” يدعو “التأمينات” لتوفير حد أدنى للحماية الاجتماعية.. و”الصندوق الخيري” لبناء منصة رقمية للتبرعات

صوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء بالموافقة على قرارين يتعلقان بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي، دعا فيهما الجهتين لاتخاذ خطوات لصالح المواطنين.
وتضمن القرار الأول دعوة “التأمينات” لإعادة النظر في خطتها الاستراتيجية وتوفير حد أدنى للحماية التأمينية الاجتماعية للمشتركين بعيداً عن تفاوت مستويات الأجور.
كما أكد المجلس في قراره على المؤسسة بإعادة دراسة العجز الاكتواري بعد دمج الأصول المالية التابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومراجعة أداء الشركات المملوكة لها، وتقييم النتائج، بما في ذلك الشركات المملوكة للمؤسسة.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى في قرار آخر الصندوق الخيري الاجتماعي بالمبادرة بعمل شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، تسهم في دعم الصندوق، وتنمية برامجه، والإسراع في الربط التقني مع الجهات ذات العلاقة بأعماله.
كما دعا الشورى خلال الجلسة لإعادة تبني المشروعات والبرامج الموقفة، خاصة برنامجي المنح التعليمية وتنمية قدرات المستفيدين، وعدم الاكتفاء ببرنامج كفالة، وبناء منصة رقمية لتلقي التبرعات الداعمة لموارده المالية. وفق “أخبار 24”.