ياسر المسحل: لا نية لتخفيض أعداد اللاعبين الأجانب.. وهناك إجماع نوعًا ما على الزيادة

قال رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، إن الاجتماع الذي عُقد مع الأندية بخصوص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الواحد، شهد بالإجماع نوعًا ما زيادة العدد.
وأضاف المسحل، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “قرار مشاركة اللاعبين الأجانب السبع كان قد أُقر منذ سنتين وينتهي هذا الموسم لذا رأينا الاجتماع مع الأندية والتنسيق والحمد لله تأهلنا للأولمبياد بعد غياب فالحافز والتنافس والانضباط بالنسبة للاعبين السعوديين بدا واضحًا والاحترافية بشكل عام وتصنيف المنتخب كان في 2019 بالسبعينيات الآن نحن الـ 51 بجانب تصدرنا لمجموعتنا في تصفيات كأس العالم”.
وتابع رئيس اتحاد الكرة: “الإنقاص من السبعة لاعبين غير مطروح وأبلغنا الأندية بأنه سيكون سبعة أو سيكون أزيد؛ حيث من المقرر الحسم بعد دراسة ستنتهي بعد شهر من الآن حتى تعرف الأندية كيف تظبط أمورها، السبعة أجانب شكلوا إضافة والدعم السخي من القيادة الرشيدة للأندية من خلال وزارة الرياضة ساعد الأندية في شراء لاعبين مميزين رفعوا من قيمة الدوري ومن مستوى التنافس مع اللاعب السعودي”. وفق “أخبار 24”.
وأتم المسحل تصريحاته بقوله: “حسب النقاش الذي تم الأغلب يؤيد لرفع العدد ليصبح العدد 8، والأقرب يكون هناك بعض الضوابط البسيطة بما يكفل استفادة الأندية وعلى سبيل المثال الموسم الحالي 2021/ 2022 عدد المباريات التي تم لعب بها 7 أجانب ضد 7 أجانب هي مباراة واحدة فقط والموسم الماضي من أصل 240 مباراة كانت هناك 3 مباريات لعب 7 أجانب ضد 7 أجانب وعدد كبير من المباريات لا تجد 14 لاعبًا أجنبيًا في الملعب”.