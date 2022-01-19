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جديد المحليات > “الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق.. وثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك
19/01/2022   11:09 ص

“الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق.. وثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ولم يستبعد المركز تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – وعلقان)، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والباحة.وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: استمرار انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق.. وثلوج على الحدود الشمالية والجوف وتبوك

جديد المحليات
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