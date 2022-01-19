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جديد المحليات > بالفيديو.. قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية في بلقرن قبل 40 عاماً
19/01/2022   11:08 ص

بالفيديو.. قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية في بلقرن قبل 40 عاماً

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روى أحد أهالي قرية البظاظة التابعة لمحافظة بلقرن، عبيد القريوي، قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية قبل أكثر من 40 عاماً.

وقال القريوي خلال لقائه بـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الكوريين قاموا ببناء الخزان منذ عدة عقود وأهدوه إلى أهالي القرية، مبيناً أن الاتفاق بينهما نص على أن الموارد على أهالي القرية والأيدي العاملة على الكوريين.

وأضاف أن أهالي القرية كانوا يقومون بمساعدة العمالة الكورية وتوفير احتياجاتهم إلا أن الكوريين تحملوا الموارد والأيدي العاملة بعد ذلك، مشيراً إلى أن طريقة التواصل بينهما كانت بترجمة أحد معلمي القرية.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه حضر جنازة أحد المهندسين الكوريين الذي توفي إثر سقوطه من أعلى أحد الكباري، بناء على طلب أبناء جاليته في ذلك الوقت.

بالفيديو.. قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية في بلقرن قبل 40 عاماً

جديد المحليات
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