بالفيديو.. قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية في بلقرن قبل 40 عاماً

روى أحد أهالي قرية البظاظة التابعة لمحافظة بلقرن، عبيد القريوي، قصة خزان المياه الذي شيدته عمالة كورية قبل أكثر من 40 عاماً.
وقال القريوي خلال لقائه بـ “برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن الكوريين قاموا ببناء الخزان منذ عدة عقود وأهدوه إلى أهالي القرية، مبيناً أن الاتفاق بينهما نص على أن الموارد على أهالي القرية والأيدي العاملة على الكوريين.
وأضاف أن أهالي القرية كانوا يقومون بمساعدة العمالة الكورية وتوفير احتياجاتهم إلا أن الكوريين تحملوا الموارد والأيدي العاملة بعد ذلك، مشيراً إلى أن طريقة التواصل بينهما كانت بترجمة أحد معلمي القرية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حضر جنازة أحد المهندسين الكوريين الذي توفي إثر سقوطه من أعلى أحد الكباري، بناء على طلب أبناء جاليته في ذلك الوقت.
فيديو | قصة خزان المياه الذي تم بناؤه على يد العمالة الكورية في قرية البظاظة في محافظة بلقرن #برنامج_اليوم pic.twitter.com/kfa0hrcFQT
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 18, 2022