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جديد المحليات > استشاري: رفع الأثقال ليس له علاقة بقصر القامة.. وهذا هو السبب الرئيسي لـ”التقزم”
19/01/2022   11:07 ص

استشاري: رفع الأثقال ليس له علاقة بقصر القامة.. وهذا هو السبب الرئيسي لـ”التقزم”

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قال استشاري الأطفال والغدد الصماء باسم بن عباس، إن رفع الأثقال ليس له علاقة بقصر القامة، محذراً الرياضيين من استخدام بعض الهرمونات التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم.

وأوضح “بن عباس” خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن استخدام هرمون النمو بشكل خاطئ قد يسبب “العملقة”، وكذلك استخدام هرمون الأنسولين، والأدوية التي تستخدم في بناء العضلات، مبيناً أن بعض الرياضيين يستخدمون الهرمونات الذكورية التي قد تؤدي إلى ضمور الخصيتين والعقم.

ولفت إلى أن عمليات الإطالة لا تستخدم إلا للشخص الذي لديه نقص في هرمون النمو، مبيناً أن هذه العمليات ليس لها فائدة للشخص الطبيعي؛ لأن طول الجسم يعتمد على هيكله العظمي.

وحول وجود منتجات طبية تساعد على طول الشخص، أكد أن هذه المعلومات صحيحة، ولكن في حالات معينة، مثل استخدام هرمون النمو للأطفال الذين يعانون من النمو، أو قصر القامة أو الاضطراب الكلوي.وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن السبب الرئيسي لـ”التقزم” يرجع إلى سوء التغذية ولا يقصد بذلك قلة الأكل، بل يعني تحسين نوعية الأكل الذي يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، إلى جانب تناول الخضراوات والفواكه.

استشاري: رفع الأثقال ليس له علاقة بقصر القامة.. وهذا هو السبب الرئيسي لـ”التقزم”

جديد المحليات
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