الزعاق: الثلوج المتساقطة بالمناطق الشمالية “عابرة” لن تدوم طويلاً وهذه الأسباب

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الثلوج التي تتساقط على أجزاء من المناطق الشمالية هذه الأيام، هي ثلوج عابرة لن تدوم طويلاً، خاصة أننا في موسم الشبط.
وأوضح الزعاق أن الثلج إذا نزل في موسم المربعانية يكون طويلاً بسبب برودة باطن الأرض، أما إذا نزل في موسم الشبط كأيامنا هذه، فإنه يتبخر سريعاً بسبب دفء الأرض ووجود الرياح المتذبذبة.
وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن الموجة الثلجية التي تشهدها المرتفعات الشمالية مصدرها من القطب الشمالي، لهذا يسميها الأهالي بالزائر القطبي، والبعض يسميها بالزائر الأبيض نسبة للون الثلج.وفق “أخبار 24”.
وبين أن الموجة الثلجية الحالية سميت بالزائر لأنها لا تدوم طويلاً وتمكث لسويعات وترحل ولا تعود ثانية إلا بعد سنة، مضيفاً أنه مع دخول الشتاء يكون الثلج على أوروبا دائماً، وعلى شمال بلاد الشام وتركيا عابراً، وعلى شمال وشمال شرق السعودية زائراً.
من عادة العرب :
أنهم يرحبون بالزائر ويكرمونه
وهذا حال أهل الشمال مع الثلج
فهم يعتبونه زائر
فزائر العرب يستبشر به كل أهالي الحي ويتسابقون لرؤيته
ومن عادة الزائر خفيف الظل أن لا يمكث كثيراً #ثلوج_تبوك #ثلج_الشمال
pic.twitter.com/dC3A5Nwd8M
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 18, 2022