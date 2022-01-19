نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الزعاق: الثلوج المتساقطة بالمناطق الشمالية “عابرة” لن تدوم طويلاً وهذه الأسباب
19/01/2022   11:08 ص

الزعاق: الثلوج المتساقطة بالمناطق الشمالية “عابرة” لن تدوم طويلاً وهذه الأسباب

+ = -
703

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الثلوج التي تتساقط على أجزاء من المناطق الشمالية هذه الأيام، هي ثلوج عابرة لن تدوم طويلاً، خاصة أننا في موسم الشبط.

وأوضح الزعاق أن الثلج إذا نزل في موسم المربعانية يكون طويلاً بسبب برودة باطن الأرض، أما إذا نزل في موسم الشبط كأيامنا هذه، فإنه يتبخر سريعاً بسبب دفء الأرض ووجود الرياح المتذبذبة.

وأضاف وفقاً لـ “العربية”، أن الموجة الثلجية التي تشهدها المرتفعات الشمالية مصدرها من القطب الشمالي، لهذا يسميها الأهالي بالزائر القطبي، والبعض يسميها بالزائر الأبيض نسبة للون الثلج.وفق “أخبار 24”.

وبين أن الموجة الثلجية الحالية سميت بالزائر لأنها لا تدوم طويلاً وتمكث لسويعات وترحل ولا تعود ثانية إلا بعد سنة، مضيفاً أنه مع دخول الشتاء يكون الثلج على أوروبا دائماً، وعلى شمال بلاد الشام وتركيا عابراً، وعلى شمال وشمال شرق السعودية زائراً.

الزعاق: الثلوج المتساقطة بالمناطق الشمالية “عابرة” لن تدوم طويلاً وهذه الأسباب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194545.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.